Citizens gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Citizens liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Citizens die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Citizens 0.420 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.08 Prozent auf 24.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch