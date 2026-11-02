Citizens Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Citizens Financial Services hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.09 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.3 Millionen USD – ein Plus von 7.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Citizens Financial Services 44.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch