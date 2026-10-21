Citizens Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Citizens Financial präsentierte in der am 19.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.00 USD, nach 1.46 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Citizens Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 11.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch