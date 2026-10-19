Citizens Financial Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Citizens Financial Group stellte am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1.41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Citizens Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1.05 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3.27 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch