Citizens Community Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Citizens Community Bancorp hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Citizens Community Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch