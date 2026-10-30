Citizens Bancorp Of Virginia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Citizens Bancorp Of Virginia hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.19 USD je Aktie in den Büchern standen.

Citizens Bancorp Of Virginia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch