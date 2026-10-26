Citizens Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Citizens Bancorp hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch