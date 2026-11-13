Citizen Watch: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Citizen Watch gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 63.33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11.03 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29.78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 108.97 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 83.97 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch