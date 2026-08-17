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17.08.2026 06:37:00
Citizen Watch: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Citizen Watch hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36.56 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Citizen Watch ein EPS von 37.67 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30.35 Prozent auf 98.13 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75.28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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