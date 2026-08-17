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17.08.2026 06:37:00
Citizen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Citizen hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 520.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 615.8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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