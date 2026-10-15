Citigroup vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Citigroup hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1424.83 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 823.68 ARS je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.47 Prozent auf 68’482.25 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58’296.87 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch