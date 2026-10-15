Citigroup präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Citigroup liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Citigroup die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 234.57 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 239.10 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch