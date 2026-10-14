Citigroup informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Citigroup äusserte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 2.85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Citigroup 1.86 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45.66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43.88 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 23.85 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch