Citigroup: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Citigroup hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.24 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Citigroup 0.800 CAD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 63.92 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Citigroup einen Umsatz von 60.43 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch