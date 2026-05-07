Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienrückkauf
|
07.05.2026 15:40:00
Citigroup-Aktie wenig bewegt: Will Rendite nach oben treiben - Aktienrückkauf
Citigroup-Chefin Jane Fraser nimmt sich für die kommenden Jahre eine höhere Rendite vor.
Im laufenden Jahr soll sie wie geplant bei 10 bis 11 Prozent liegen. Für die Jahre 2027 und 2028 peilt Fraser dann 11 bis 13 Prozent an, rechnet dabei aber bestimmte Sonderkosten heraus.
Finanzchef Gonzalo Luchetti kündigte in seiner Präsentation zudem einen neuen Aktienrückkauf über bis zu 30 Milliarden US-Dollar (25,5 Mrd Euro) an. Die Citigroup-Aktie reagierte im vorbörslichen US-Handel dennoch mit einem Kursverlust von fast drei Prozent auf die Neuigkeiten.
Die Citigroup-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 0,05 Prozent auf 127,67 US-Dollar.
/stw/tav/jha/
NEW YORK (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.Weiterlesen!