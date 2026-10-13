Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
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13.10.2026 17:13:03
Citigroup-Aktie verliert dennoch: Wachstum stärker als erwartet
Der Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen hat die Citigroup in den vergangenen Monaten kräftig angeschoben.
Insgesamt stiegen die Erträge im dritten Quartal um knapp 8 Prozent auf 23,85 Milliarden Dollar (21,3 Mrd Euro), wie die US-Grossbank am Dienstag in New York mitteilte. Es war laut Bankchefin Jane Fraser das stärkste Ergebnis für diesen Zeitraum seit einem Jahrzehnt. Der Nettogewinn wuchs sogar um mehr als ein Drittel auf 5,2 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse lagen damit über den Markterwartungen. Im NYSE-Handel gibt die Citi-Aktie trotzdem zeitweise um 1,75 Prozent auf 129,62 US-Dollar ab.
Der Anleihehandel der Citi ist der zweitgrösste der Wall-Street-Banken und damit von grosser Bedeutung für das Institut. Angesichts steigender Zinsen haben Anleger allerdings momentan die Sorge, dass das lukrative Geschäft ins Stocken geraten könnte.
Die Citigroup scheint diese Turbulenzen aber bislang besser zu meistern als ihre Konkurrenten: JPMorgan meldete kurz zuvor einen überraschenden Ertragsrückgang im Anleihehandel - der erste dieser Art seit mehr als zwei Jahren.
/lew/stw/mis
NEW YORK (awp international)
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