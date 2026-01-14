Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’465 0.8%  SPI 18’544 0.8%  Dow 49’074 -0.2%  DAX 25’286 -0.5%  Euro 0.9316 -0.1%  EStoxx50 6’005 -0.4%  Gold 4’630 0.9%  Bitcoin 78’171 2.4%  Dollar 0.8002 -0.1%  Öl 64.5 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sika41879292NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das gilt es zu wissen
Devisen im Blick: So steht es um Franken, US-Dollar und Euro
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Analysten beim Ausblick für 2026 vorsichtig sind
Citigroup-Aktie im Minus: Russland-Ausstieg belastet Gewinn
Apple-Aktie: Neues Kreativ-Abo mit klaren Zusagen zum Datenschutz
Suche...

Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalszahlen 14.01.2026 21:08:00

Citigroup-Aktie im Minus: Russland-Ausstieg belastet Gewinn

Citigroup-Aktie im Minus: Russland-Ausstieg belastet Gewinn

Sonderbelastungen drücken das Ergebnis, operative Stärken setzen dagegen Akzente.

Citigroup
94.43 CHF 0.46%
Kaufen Verkaufen
Die Trennung vom Russland-Geschäft hat der Citigroup im vierten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Dem gegenüber standen unter anderem überraschend hohe Erträge im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen. Im vierten Quartal reduzierte sich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden US-Dollar (2,1 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Ohne Russlandbelastung hätte der Gewinn bei 3,6 Milliarden Dollar gelegen. Im Gesamtjahr verdiente Citi 14,3 Milliarden Dollar und damit 13 Prozent mehr als 2024.

Das Institut hatte Ende Dezember mitgeteilt, die erforderlichen internen Genehmigungen erhalten zu haben, die AO Citibank zu verkaufen, die die verbliebenen Geschäfte in Russland betreibt. Daraus ergab sich vor Steuern ein Verlust von 1,2 Milliarden Dollar. Der Abschluss des Verkaufs wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet.

Citi-Chefin Jane Fraser zeigte sich mit dem Gesamtjahr zufrieden: Das Institut habe 2025 "bedeutende Fortschritte" gemacht. Sie bestätigte das Ziel, im laufenden Jahr eine Eigenkapitalrendite von 10 bis 11 Prozent zu erzielen und die Citigroup so für Renditen über diesem Niveau in den folgenden Jahren zu positionieren. 2025 lag die Eigenkapitalrendite exklusive Sondereffekten bei 8,8 Prozent.

Im NYSE-Handel fällt die Citi-Aktie zeitweise 3,62 Prozent auf 112,09 US-Dollar.

/lew/men/jha/

NEW YORK (awp international)

Weitere Links:

Citigroup-Aktie gewinnt: Rekordeinnahmen beflügeln den Kurs

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Citigroup Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?