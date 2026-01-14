Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
14.01.2026 21:08:00
Citigroup-Aktie im Minus: Russland-Ausstieg belastet Gewinn
Sonderbelastungen drücken das Ergebnis, operative Stärken setzen dagegen Akzente.
Das Institut hatte Ende Dezember mitgeteilt, die erforderlichen internen Genehmigungen erhalten zu haben, die AO Citibank zu verkaufen, die die verbliebenen Geschäfte in Russland betreibt. Daraus ergab sich vor Steuern ein Verlust von 1,2 Milliarden Dollar. Der Abschluss des Verkaufs wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet.
Citi-Chefin Jane Fraser zeigte sich mit dem Gesamtjahr zufrieden: Das Institut habe 2025 "bedeutende Fortschritte" gemacht. Sie bestätigte das Ziel, im laufenden Jahr eine Eigenkapitalrendite von 10 bis 11 Prozent zu erzielen und die Citigroup so für Renditen über diesem Niveau in den folgenden Jahren zu positionieren. 2025 lag die Eigenkapitalrendite exklusive Sondereffekten bei 8,8 Prozent.
Im NYSE-Handel fällt die Citi-Aktie zeitweise 3,62 Prozent auf 112,09 US-Dollar.
/lew/men/jha/
NEW YORK (awp international)
