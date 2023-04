Citigroup-Aktie gefragt: US-Grossbank Citi steigert Gewinn und erhöht Risikovorsorge

Das Nettoergebnis legte in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar (4,1 Mrd Franken) zu, wie das Geldhaus am Freitag in New York mitteilte.

Insgesamt wuchsen die Erträge um zwölf Prozent auf 21,4 Milliarden Dollar. Damit übertraf Citigroup die Erwartungen von Analysten. Angesichts von Rezessionsgefahren und den jüngsten Turbulenzen in Teilen des US-Bankensektors erhöhte Citi die Risikovorsorge jedoch und legte gut 240 Millionen Dollar für drohende Kreditausfälle beiseite.

Im NYSE-Handel schloss die Citigroup-Aktie 4,78 Prozent höher bei 49,56 US-Dollar.

NEW YORK (awp international)