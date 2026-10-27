CITIC Securities legte Quartalsergebnis vor

CITIC Securities präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.43 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CITIC Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 0.640 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CITIC Securities in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 18.32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21.56 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 26.39 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch