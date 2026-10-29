CITIC Offshore Helicopter veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CITIC Offshore Helicopter gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CITIC Offshore Helicopter ein EPS von 0.120 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18.33 Prozent auf 485.6 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 594.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch