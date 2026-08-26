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26.08.2026 06:37:00
CITIC Offshore Helicopter hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
CITIC Offshore Helicopter hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CITIC Offshore Helicopter ein EPS von 0.080 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat CITIC Offshore Helicopter im vergangenen Quartal 505.5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CITIC Offshore Helicopter 542.4 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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