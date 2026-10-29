CITIC Metal A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CITIC Metal A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.22 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.84 Prozent auf 39.47 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39.81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch