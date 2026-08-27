CITIC Heavy Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CITIC Heavy Industries liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CITIC Heavy Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CITIC Heavy Industries hat ein EPS von 0.02 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.020 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.76 Prozent auf 1.82 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch