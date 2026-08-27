Citic Guoan Vine stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Citic Guoan Vine gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz wurden 31.7 Millionen CNY gegenüber 30.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch