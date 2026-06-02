Citi Trends Aktie 2143570 / US17306X1028
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02.06.2026 12:56:55
Citi Trends Q1 Income Rises
(RTTNews) - Citi Trends (CTRN) announced a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $7.75 million, or $0.91 per share. This compares with $0.87 million, or $0.11 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.4% to $230.86 million from $201.73 million last year.
Citi Trends earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.75 Mln. vs. $0.87 Mln. last year. -EPS: $0.91 vs. $0.11 last year. -Revenue: $230.86 Mln vs. $201.73 Mln last year.
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