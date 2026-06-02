Citi Trends Aktie 2143570 / US17306X1028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.06.2026 14:33:33
Citi Trends Q1 Income Jumps; Pre-market Stock Climbs
(RTTNews) - Citi Trends Inc (CTRN), an off-price retailer of apparel, accessories and home trends, on Tuesday reported higher net income for the first quarter compared to same quarter prior year, supported by higher sales growth.
Following this the stock climbed around 15 percent in the pre-market trading.
For the Quarter Ended May 2 net income increased to $7.75 million or $0.91 per share from $0.87 million or $0.11 per share last year.
Total sales increased 14.4 percent to $230.86 million from $201.73 million in the previous year.
Comparable store sales grew by 13.9 percent compared to last year driven by increases in both traffic and basket.
Ken Seipel, Chief Executive Officer said, "Most importantly, our growth was driven by increased customer traffic and larger basket size, reinforcing that our customers are responding to our improved assortment, trend-right product, and compelling value". The Company reaffirmed its fiscal 2026 outlook, continuing to expect comparable store sales growth of 8 percent to 10 percent, Adjusted EBITDA of $35 million to $40 million.
In pre market activity on Nasdaq, shares of Citi Trends were up 14.95 percent, changing hands at $50.90, after closing Monday's regular session 3.76 percent lower.
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Citi Trends IncShs
|
01.06.26
|Ausblick: Citi Trends präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.03.26
|Ausblick: Citi Trends legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Citi Trends IncShs
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stärker -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.