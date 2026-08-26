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26.08.2026 06:37:00
Citi Trends präsentierte Quartalsergebnisse
Citi Trends hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.460 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 211.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190.8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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