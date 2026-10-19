Citi Port Financial Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Citi Port Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.03 INR. Im letzten Jahr hatte Citi Port Financial Services einen Gewinn von 0.250 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Citi Port Financial Services im vergangenen Quartal 1.6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Citi Port Financial Services 1.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch