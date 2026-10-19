Citba Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Citba Financial hat am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.16 USD. Im letzten Jahr hatte Citba Financial einen Gewinn von 0.960 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Citba Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.6 Millionen USD im Vergleich zu 9.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch