Cistro Telelink informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cistro Telelink gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Cistro Telelink ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.020 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cistro Telelink im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47.62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch