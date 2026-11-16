CISO Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CISO Global liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CISO Global die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CISO Global vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CISO Global in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 13.00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch