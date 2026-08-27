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27.08.2026 06:37:00
Cisen Pharmaceutical A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Cisen Pharmaceutical A präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 CNY gegenüber 0.190 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 842.8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 819.6 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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