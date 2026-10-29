Cisen Pharmaceutical A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cisen Pharmaceutical A hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.330 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 782.2 Millionen CNY – eine Minderung von 7.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 844.0 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch