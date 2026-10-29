Ciscom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ciscom hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47.70 Prozent auf 7.7 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch