Cisco Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cisco Systems hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 280.46 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 170.42 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24’940.43 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 17’609.51 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 944.26 ARS, nach 543.44 ARS im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Cisco Systems im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 48.73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89’783.06 Milliarden ARS. Im Vorjahr waren 60’368.24 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch