Cisco Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cisco Systems hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.35 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.980 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 24.09 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco Systems 20.16 Milliarden CAD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4.61 CAD, nach 3.56 CAD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 87.75 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Cisco Systems einen Umsatz von 79.01 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch