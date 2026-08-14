Cisco Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cisco Systems äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 87.58 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81.87 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2.62 Prozent auf 332.66 Milliarden BRL aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 324.16 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch