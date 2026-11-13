Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’116 -0.2%  SPI 21’281 -0.1%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’782 0.0%  Euro 0.9256 0.2%  EStoxx50 6’401 0.0%  Gold 3’901 0.6%  Bitcoin 57’859 -2.9%  Dollar 0.8371 0.3%  Öl 95.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Richemont21048333Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Enel-Aktie mit Verlusten: Energieversorger steigert Ergebnis mit Hilfe seiner Märkte in Spanien und Amerika
So lukrativ wäre eine Uniswap-Investition von vor 3 Jahren gewesen
Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
DHL-Aktie leichter: Zahlreiche Paketpreise werden zum Jahreswechsel erhöht
Cisco-Aktie schwächer: Jahresumsatzprognose angehoben
Suche...

Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2026 10:42:36

Cisco schwimmt weiter auf der KI-Welle - Jahresumsatzprognose angehoben

Cisco
84.56 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

SAN JOSE (awp international) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Wegen Bremsspuren beim Auftragseingang ebbte die Euphorie der Anleger aber rasch ab. Nachdem die Cisco-Aktie nachbörslich noch zugelegt hatte, verlor sie am Freitag vor Börseneröffnung zuletzt fast 2 Prozent. Das Kursplus im laufenden Jahr liegt aber noch bei fast einem Drittel. Damit ist Cisco an der Börse derzeit eines der erfolgreichsten grossen Tech-Unternehmen.

Cisco rechnet in diesem Geschäftsjahr nun mit einem Erlös von 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar (67,6 bis 68,5 Mrd Euro). Zuvor war der Konzern von 73,4 Milliarden Dollar ausgegangen. Im laufenden zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Januar) soll der Umsatz bei etwa 18,1 Milliarden Dollar liegen und damit um 300 Millionen Dollar höher ausfallen, als Analysten bisher erwartet hatten. Der weltgrösste Hersteller von Netzwerktechnik profitiert weiter von der durch den Boom der Künstlichen Intelligenz ausgelösten Nachfrage nach seinen Produkten.

Im ersten Geschäftsquartal war der Umsatz um knapp ein Viertel auf 18,5 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 59 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar. Derweil schwächte sich aber das Auftragswachstum ab, die Bestellungen stiegen im Jahresvergleich nur noch um gut ein Fünftel, nachdem sie im Vorquartal um mehr als ein Drittel nach oben geschnellt waren. Analysten der Schweizer Grossbank UBS bemängelten nachlassende Bestellungen von sogenannten Hyperscalern, also grossen Betreibern von Rechenzentren.

Cisco-Chef Chuck Robbins verwies auf Schwankungen und erläuterte, dass manche Quartale sehr stark und andere etwas schwächer ausfallen würden. Im gesamten Geschäftsjahr erwartet Robbins 9 Milliarden Dollar KI-bezogenen Umsatz von Hyperscalern und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Dabei kämpft Cisco gegen Konkurrenten wie Broadcom und HP , die auf dieselben Märkte abzielen.

Jüngst hatte der Wahlerfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA die KI-Sorgen wieder verschärft. Beobachter fürchten, dass Washington den Ausbau von KI künftig stärker regulieren könnte und möglicherweise sogar einzelne Projekte rund um Rechenzentren abgesagt werden. Der technologielastige Nasdaq 100 hatte sich zwar zuletzt schon spürbar von seinem vorigen Kursrutsch erholt, am Donnerstag lastete der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang auf dem Papier des Konzerns./niw/he/nas/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cisco Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:30 Logo WHS HEUTE LIVE ab 14 Uhr: 3 Trading-Profis zeigen Futures-Strategien & gefährliche Trading-Fallen!
09:29 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 Europäische Grossbanken im Wandel
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.93 S4ABWU
Short 16’042.49 13.96 SDBNJU
Short 16’669.66 8.86 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’116.28 13.11.2026 10:55:26
Long 14’477.97 19.80 SY17BU
Long 14’152.46 13.96 SAB9DU
Long 13’530.16 8.91 SHB7NU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Cisco Inc. 84.56 -0.34% Cisco Inc.

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag auf rotem Terrain
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.