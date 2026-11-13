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13.11.2026 10:42:36
Cisco schwimmt weiter auf der KI-Welle - Jahresumsatzprognose angehoben
(Ausführliche Fassung)
SAN JOSE (awp international) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Wegen Bremsspuren beim Auftragseingang ebbte die Euphorie der Anleger aber rasch ab. Nachdem die Cisco-Aktie nachbörslich noch zugelegt hatte, verlor sie am Freitag vor Börseneröffnung zuletzt fast 2 Prozent. Das Kursplus im laufenden Jahr liegt aber noch bei fast einem Drittel. Damit ist Cisco an der Börse derzeit eines der erfolgreichsten grossen Tech-Unternehmen.
Cisco rechnet in diesem Geschäftsjahr nun mit einem Erlös von 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar (67,6 bis 68,5 Mrd Euro). Zuvor war der Konzern von 73,4 Milliarden Dollar ausgegangen. Im laufenden zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Januar) soll der Umsatz bei etwa 18,1 Milliarden Dollar liegen und damit um 300 Millionen Dollar höher ausfallen, als Analysten bisher erwartet hatten. Der weltgrösste Hersteller von Netzwerktechnik profitiert weiter von der durch den Boom der Künstlichen Intelligenz ausgelösten Nachfrage nach seinen Produkten.
Im ersten Geschäftsquartal war der Umsatz um knapp ein Viertel auf 18,5 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 59 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar. Derweil schwächte sich aber das Auftragswachstum ab, die Bestellungen stiegen im Jahresvergleich nur noch um gut ein Fünftel, nachdem sie im Vorquartal um mehr als ein Drittel nach oben geschnellt waren. Analysten der Schweizer Grossbank UBS bemängelten nachlassende Bestellungen von sogenannten Hyperscalern, also grossen Betreibern von Rechenzentren.
Cisco-Chef Chuck Robbins verwies auf Schwankungen und erläuterte, dass manche Quartale sehr stark und andere etwas schwächer ausfallen würden. Im gesamten Geschäftsjahr erwartet Robbins 9 Milliarden Dollar KI-bezogenen Umsatz von Hyperscalern und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Dabei kämpft Cisco gegen Konkurrenten wie Broadcom und HP , die auf dieselben Märkte abzielen.
Jüngst hatte der Wahlerfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA die KI-Sorgen wieder verschärft. Beobachter fürchten, dass Washington den Ausbau von KI künftig stärker regulieren könnte und möglicherweise sogar einzelne Projekte rund um Rechenzentren abgesagt werden. Der technologielastige Nasdaq 100 hatte sich zwar zuletzt schon spürbar von seinem vorigen Kursrutsch erholt, am Donnerstag lastete der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang auf dem Papier des Konzerns./niw/he/nas/mis
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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