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14.08.2026 06:37:00
Cisco: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cisco hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS wurde auf 0.97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.25 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 14.67 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3.33 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2.55 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 63.33 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Cisco 56.65 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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