Cisco-Aktie springt an: Cisco-Prognose übertrifft Erwartungen - Jobabbau geplant

Die Cisco-Aktie legte am Donnerstag im NASDAQ-Handel letztlich um 6,80 Prozent auf 48,53 US-Dollar zu. Der optimistische Ausblick des Branchen-Schwergewichts könnte signalisieren, dass die Ausgaben für IT-Infrastruktur wieder in Gang kommen. Der Konzern will zugleich Geld durch Jobabbau einsparen.

Cisco stellte für das laufende Quartal Erlöse zwischen 13,65 und 13,85 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Prognosen der Analysten lagen am unteren Ende dieser Spanne.

Im vergangenen Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn fiel um 45 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar.

