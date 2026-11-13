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13.11.2026 07:43:03
Cisco-Aktie schwächer: Jahresumsatzprognose angehoben
Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie.
Im ersten Quartal war der Umsatz um knapp ein Viertel auf 18,5 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 59 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar.
Die an der NASDAQ gelistete Cisco-Aktie gibt nachbörslich zeitweise um 0,30 Prozent auf 101,70 Dollar ab. Das Plus im laufenden Jahr lag davor schon bei fast einem Drittel. Damit ist Cisco an der Börse eines der erfolgreichsten grossen Tech-Unternehmen.
/he
SAN JOSE (awp international)
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