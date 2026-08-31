Cisco Aktie News: Anleger greifen bei Cisco am Nachmittag zu

Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'140 Punkten tendiert. Die Cisco-Aktie legte bis auf 111,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 410'030 Stück.

Am 05.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,36 USD an. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 15,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 66,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Cisco gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,71 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent auf 17.25 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.

In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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