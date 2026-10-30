Cisco Aktie News: Cisco tendiert am Abend schwächer

Die Cisco-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 4,4 Prozent auf 103,79 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'687 Punkten realisiert. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 103,16 USD nach. Bei 108,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3'087'276 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 130,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Mit einem Zuwachs von 25,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2025 bei 70,54 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 32,04 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,71 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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