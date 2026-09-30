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Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

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30.09.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco zieht am Mittwochabend an

Cisco Aktie News: Cisco zieht am Mittwochabend an

Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 108,00 USD.

Cisco
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 108,00 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'135 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Cisco-Aktie bei 108,66 USD. Bei 107,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'027'192 Cisco-Aktien.

Am 05.06.2026 markierte das Papier bei 130,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,70 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 66,82 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 61,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,66 USD je Wertpapier. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Cisco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 18.11.2026 gerechnet.

In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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