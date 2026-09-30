Cisco Aktie News: Cisco präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 107,48 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'370 Punkten tendiert. Die Cisco-Aktie legte bis auf 107,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 107,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 334'497 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei 130,36 USD erreichte der Titel am 05.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 21,29 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,82 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 37,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Cisco veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,97 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cisco ein EPS von 0,71 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 14.67 Mrd. USD eingefahren.

Die Cisco-Bilanz für Q1 2027 wird am 18.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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