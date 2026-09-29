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29.09.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco am Abend im Minus

Cisco Aktie News: Cisco am Abend im Minus

Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 106,63 USD.

Cisco
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 106,63 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'281 Punkten realisiert. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,06 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 107,15 USD. Bisher wurden heute 1'353'096 Cisco-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2026 markierte das Papier bei 130,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,25 Prozent. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,82 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 59,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Cisco-Aktie. Am 12.08.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 17.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 5,10 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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