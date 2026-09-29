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29.09.2026 16:29:00

Cisco Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Cisco

Cisco Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Cisco

Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 106,35 USD.

Cisco
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Die Cisco-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 106,35 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'370 Punkten steht. Die Cisco-Aktie sank bis auf 106,28 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 373'160 Cisco-Aktien.

Am 05.06.2026 markierte das Papier bei 130,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 22,58 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 66,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,97 USD, nach 0,71 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 14.67 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Cisco am 18.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2027 5,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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