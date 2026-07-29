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29.07.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 114,38 USD.

Cisco
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Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 114,38 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'931 Punkten realisiert. Bei 113,84 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 116,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2'867'890 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 12,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 65,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 73,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 13.05.2026 vor. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,96 Prozent auf 15.84 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Cisco am 19.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,28 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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