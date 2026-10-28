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28.10.2026 16:29:00
Cisco Aktie News: Cisco am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 110,00 USD ab.
Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 110,00 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'524 Punkten liegt. Bei 109,79 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,95 USD. Bisher wurden heute 487'464 Cisco-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 130,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 18,51 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,54 USD am 08.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 35,87 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 12.08.2026. Das EPS lag bei 0,97 USD. Im letzten Jahr hatte Cisco einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.25 Mrd. USD im Vergleich zu 14.67 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Cisco wird am 18.11.2026 gerechnet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 5,10 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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