Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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28.09.2026 20:27:13
Cisco Aktie News: Cisco am Abend auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Cisco. Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 107,20 USD.
Die Cisco-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 107,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'561 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 107,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 106,36 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'268'864 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 130,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 21,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 66,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Abschläge von 37,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,66 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD. Cisco liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,71 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 14.67 Mrd. USD eingefahren.
Am 18.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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